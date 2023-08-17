Ağır hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında yan binanın üzerine devrildi

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan site iki bloktan oluşuyordu. Depremde B bloğu ağır hasar alırken, A blok ise az hasarla depremi atlattı. Yapılan incelemeler sonucu ağır hasar alan bloğun yıkımına karar verildi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, tedbirsizce yapılan yıkım sonucu ağır hasar alan blok, 14 ailenin yaşadığı ve depremi az hasarla atlatan yan bloğun üzerine düştü.

"KİMSEYE HABER VERİLMEDEN, HERHANGİ BİLDİRİ YAPILMADAN YIKIMA BAŞLANMIŞ"

Meydana gelen yıkım olayı sonrası az hasarlı binalarının ağır hasar aldığını ifade eden Cennet Gürsoy, "İki bloktan oluşan Asilhan Sitesi'nde yaşıyorduk. B Blok ağır hasarlı, A blok hafif hasarlıydı. 11 Haziran 2023'den önce yıkım kararı çıkmadan önce b blok hakkında 'içine girilemez' denmişti. Daha sonra buraya 3 defa keşfe gelindi. B blok yıkım kararı 11 Haziran'da çıktı. Daha kimseye haber verilmeden, herhangi bildiri yapılmadan yıkıma başlanmış. Yıkım esnasında binanın bizim taraftaki kısmı zayıftı zaten. 3 tane taşıyıcı kolon depremde gitmişti. Bizim bloktan taraftaki yerden yıkıma başladılar. Taşıyıcı kolona vurulduktan sonra bina direkt bizim binanın üzerine devrildi. Güvenlik şeridi oluşturulmadan, doğru dürüst bir işlem yapılmadan tedbirsiz bir şekilde evimizin üzerine yıktılar" ifadelerini kullandı.

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"14 AİLEYİ PERİŞAN ETTİLER"

Mağdur olduklarını ve yardım istediklerini ifade eden Neslihan Gökkaya ise, "Düzensizce ve ihmalkârca bir yıkımla burada 14 aileyi perişan ettiler. İki aydır bu yıktıkları binayı dahi kaldırmadılar. Biz şu an çok mağdur durumdayız" dedi.

Öte yandan, ağır hasarlı binanın yıkımı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, binanın yıkımı sırasında bir anda çöktüğü ve yandaki hafif hasarlı binanın yanına devrildiği görüldü.