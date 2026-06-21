Kahramanmaraş'ta kanlı gece! Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

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Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ile arkadaşı A.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.'ya ateş etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ PEŞİNDE

Olayın ardından kaçan şüpheli A.N.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.