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Kahramanmaraş'ta kanlı gece! Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

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#Kahramanmaraş#Arkadaş#Kavga
Kahramanmaraşta kanlı gece Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 09:07

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi'nde iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ile arkadaşı A.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.'ya ateş etti.

Kahramanmaraşta kanlı gece Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraşta kanlı gece Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

POLİS EKİPLERİ PEŞİNDE

Olayın ardından kaçan şüpheli A.N.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kahramanmaraş#Arkadaş#Kavga

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