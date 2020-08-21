Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 2 ayrı iş yeri ile 2 ayrı otomobile operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 81 kaçak cep telefonu, 3 kaçak cep telefonu aksesuarı, 67 telefon ekranı, 89 telefon arka kapağı, 33 şarj başlığı, 38 şarj kablosu, 175 telefon bataryası, 20 kaçak kol saati, bin litre kaçak akaryakıt ve 1 elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Afşin ilçesinde yapılan diğer operasyonda ise 129 cep telefonu bataryası, 265 şarj adaptörü ve kablosu, 13 adaptör, 2 kulaklık ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.