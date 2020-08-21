MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
GeriGündem Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Abone Olgoogle-news

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ile kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 2 ayrı iş yeri ile 2 ayrı otomobile operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 81 kaçak cep telefonu, 3 kaçak cep telefonu aksesuarı, 67 telefon ekranı, 89 telefon arka kapağı, 33 şarj başlığı, 38 şarj kablosu, 175 telefon bataryası, 20 kaçak kol saati, bin litre kaçak akaryakıt ve 1 elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Afşin ilçesinde yapılan diğer operasyonda ise 129 cep telefonu bataryası, 265 şarj adaptörü ve kablosu, 13 adaptör, 2 kulaklık ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle