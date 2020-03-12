Kahramanmaraş'ta kaçak lüks otomobil motorları ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, kaçak yollarla yurda sokulan lüks otomobillere ait motorlar satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan takiplerin sonunda düzenlenen operasyonda, 40 otomobil motoru ele geçirildi. İş yeri sahibi R.B. (38) gözaltına alındı.

Piyasa değeri 300 bin lira olan otomobil motorları, Malatya Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. R.B. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği belirtildi.