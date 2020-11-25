MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
GeriGündem Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Abone Olgoogle-news

Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak ilçesi Ağcaşar Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 1 adet jeneratör, 3 adet kırıcı delici alet ucu, 2 adet demir çekiç, 1 adet demir çapa, 30 metre seyyar kablo, 12 basamaklı ip merdiven, 1 adet düz tornavida, 2 adet el feneri, 4 basamaklı tahta merdiven, 1 metre manivela demiri, 1 adet çakı, 1 adet spiral, 1 adet matkap ucu temizleyici ahşap, 1 adet odun sobası, 10 metre halat, 1 adet delici kırıcı alet çantası ele geçirildi. Suçüstü yakalanan A.T. (34), K.D. (44), A.A.T. (21) ve O.D. (50) hakkında yasal işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle