Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü! Binadakiler tahliye edildi

#Kahramanmaraş#İstinat Duvarı#Bina
Kahramanmaraşta istinat duvarı çöktü Binadakiler tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 07:23

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından bir müstakil ev ile bitişiğindeki bina arasındaki istinat duvarı çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, risk nedeniyle her iki yapıda yaşayanlar tahliye edildi.

Olay, gece yarısı Merkez Dulkadiroğlu ilçesi bağlı Bayazıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede gün boyu etkili olan yağmurun ardından, müstakil ev ile yanındaki bina arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın tamamen yıkılması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Kahramanmaraşta istinat duvarı çöktü Binadakiler tahliye edildi

25 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonrası risklere karşı müstakil ev ile binada yaşayan yaklaşık 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yetkililerin çöken istinat duvarı ile ilgili teknik inceleme başlatacağı öğrenildi.

Kahramanmaraşta istinat duvarı çöktü Binadakiler tahliye edildi

Bina sakinlerinden İbrahim Fındık, "Saat 3 sıralarında bizim de haberimiz olmadı önceki bina sakini sese uyanmış ve ihbar etmiş. Bizi de polisler geldi kaldırdı şuanda binayı boşattık. Her hangi bir yaralanma söz konusu yok" dedi.

#Kahramanmaraş#İstinat Duvarı#Bina

