MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş'ta işçi servisi bariyere çarpı: 4 yaralı
GeriGündem Kahramanmaraş'ta işçi servisi bariyere çarpı: 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 12:48,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta işçi servisi bariyere çarpı: 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta işçi servisi bariyere çarpı: 4 yaralı
Abone Olgoogle-news

KAHRAMANMARAŞ'ta fabrikanın işçilerini taşıyan minibüsün bariyere çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş- Adana karayolunda meydana geldi. Türkoğlu yönüne giden Durdu Arı yönetimindeki 46 S 7009 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak, karşı şeritte bariyere çarptı. Kazada, sürücü Durdu Arı ile işçiler Ahmet Altıntaş, Aysel Özdemir ve Selami İmalı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle