Kahramanmaraş iftar ve sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 imsakiyesi ile paylaşıldı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, Kahramanmaraş 2020 imsakiye takvimine göre sahura kalkıp iftar sofralarına oturacaklar. Hem sahur hem de iftar saatleri Türkiye'nin 81 ilinde farklılık gösteriyor. Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Peki, Kahramanmaraş'ta ilk sahur ve iftar saat kaçta? Kahramanmaraş 2020 imsakiye takvimi...

KAHRAMANMARAŞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:10 05:38 12:35 16:20 19:23 20:45* 2 25.04.2020 04:08 05:37 12:35 16:20 19:24 20:47 3 26.04.2020 04:06 05:36 12:35 16:20 19:24 20:48 4 27.04.2020 04:05 05:35 12:35 16:20 19:25 20:49 5 28.04.2020 04:03 05:33 12:35 16:20 19:26 20:50 6 29.04.2020 04:01 05:32 12:35 16:20 19:27 20:52 7 30.04.2020 04:00 05:31 12:35 16:21 19:28 20:53 8 01.05.2020 03:58 05:30 12:34 16:21 19:29 20:54 9 02.05.2020 03:57 05:29 12:34 16:21 19:30 20:55 10 03.05.2020 03:55 05:28 12:34 16:21 19:31 20:57 11 04.05.2020 03:54 05:26 12:34 16:21 19:32 20:58 12 05.05.2020 03:52 05:25 12:34 16:22 19:33 20:59 13 06.05.2020 03:51 05:24 12:34 16:22 19:34 21:01 14 07.05.2020 03:49 05:23 12:34 16:22 19:34 21:02 15 08.05.2020 03:48 05:22 12:34 16:22 19:35 21:03 16 09.05.2020 03:47 05:21 12:34 16:22 19:36 21:04 17 10.05.2020 03:45 05:20 12:34 16:22 19:37 21:06 18 11.05.2020 03:44 05:19 12:34 16:23 19:38 21:07 19 12.05.2020 03:42 05:18 12:34 16:23 19:39 21:08 20 13.05.2020 03:41 05:18 12:34 16:23 19:40 21:09 21 14.05.2020 03:40 05:17 12:34 16:23 19:41 21:11 22 15.05.2020 03:39 05:16 12:34 16:23 19:42 21:12 23 16.05.2020 03:37 05:15 12:34 16:24 19:42 21:13 24 17.05.2020 03:36 05:14 12:34 16:24 19:43 21:14 25 18.05.2020 03:35 05:13 12:34 16:24 19:44 21:16 26 19.05.2020 03:34 05:13 12:34 16:24 19:45 21:17** 27 20.05.2020 03:33 05:12 12:34 16:24 19:46 21:18 28 21.05.2020 03:31 05:11 12:34 16:25 19:47 21:19

TÜM İLLERİN 2020 SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Ramazan ayına Kovid-19 önlemleri ve alimlerin uyarılarıyla giriyor

İslam dünyası, bu yıl ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Müslüman alimlerden gelen "toplu iftar programları yapmama" ve "camilerde cemaatle teravih namazını kıldırmama" uyarılarıyla giriyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle Müslüman dini mercilerin, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin ibadete kapatılmasının yanı sıra umre ziyaretleri, cuma namazları, vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmasını geçici olarak askıya alma yönündeki fetva ve uygulamaları sürüyor.

İslam alimleri ve dini kuruluşlar, Müslümanlar için umre ziyaretinin yanı sıra iftar organizasyonları, teravih namazlarını cemaatle kılma ve camilerde itikafa girme gibi ibadetlerin yapıldığı ramazan ayına günler kala Kovid-19 salgınından korunma konusunda çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuyor.

Kabe ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınacak



Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, salgın nedeniyle ziyaretlere kapalı olan Kabe ve Mescid-i Nebevi'de teravihin cemaatsiz kılınacağını duyurdu.

Sudeys, iki kutsal mekanda ramazan ayı boyunca teravih ve gece namazlarının cemaatsiz kılınmasına ve itikafa girilmemesine karar verildiğini açıkladı.