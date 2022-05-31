Kahramanmaraş'ta iğrenç olay: Cinsel istismara verilen ceza belli oldu

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Pazarcık'ta yaşayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası B.U., 2019 yılı Ekim ayında dedesi H.U.'ya, "Dede, dün Ali amca beni dudaklarımdan öptü" dedi. B.U. ayrıca Ali D.'nin pantolonunu indirip kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine H.U., durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.



Çocuk izleme merkezine götürülen B.U., ifadesinde Ali D.'nin daha önce de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, "Gece Ali D.'nin evine gittim. Bana içki ısmarladı, başım dönmeye başladı. Ali D., bana cinsel istismarda bulunup bunları birisine söylemem halinde dilimi kesmekle beni tehdit etti" dedi.



Ali D. ise ifadesinde iddiaları reddetti. İsviçre'de yaşadığını ve tatil için Pazarcık'a geldiğini belirten Ali D., "Olay günü eşim Gaziantep'e gitmişti. B.U. eve gelmek istedi ancak, 'Yengen evde yok, seni eve alamam. Eve git' dedim. B.U. ise, ‘Dedeme, tecavüz ettiğini söyleyeceğim' diyerek gitti. Çocukluğuna vererek aldırış etmedim" diye konuştu.



Ali D., ifadesinin ardından Pazarcık Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı ancak avukatının itirazı üzerine bir hafta sonra Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi. Soruşturma kapsamında B.U.'nun elbiseleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilip karşılaştırma için Ali D.'den de örnek alındı.

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