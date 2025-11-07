×
Kahramanmaraş’ta heyelan faciası: 10 ev toprak altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 21:21

Kahramanmaraş’ta meydana gelen heyelan sonucu 10 köy evi toprak altında kaldı.

Heyelan, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalında bulunan Şahinkayası Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte depremzedeler için yapılan 10 köy evi toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre evlerden 3’ü tamamen toprak altında kalarak büyük hasar oluşurken, diğer 7 evde ise kısmı zarar meydana geldi.

3.9 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN MEYDANA GELDİ 

Mahalle sakinleri, toprak altında kalan köy evlerinin henüz tamamlanmamış evler olduğunu ve yaşayan kimsenin bulunmadığını belirtirken, heyelanın da bugün Hatay’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaşandığını söyledi.

 

 

