Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Merkel sonrası odak ekonomiMerkel sonrası odak ekonomi#Almanya
Çaykur Rizesporda Yannick Bolasie belirsizliğiÇaykur Rizespor'da Yannick Bolasie belirsizliği#Süper Lig
ABde inşaat üretimi temmuzda düştüAB'de inşaat üretimi temmuzda düştü#Avrupa Birliği
Kızına cinsel tacizi ses kaydıyla ortaya çıkmıştı... Karar verildiKızına cinsel tacizi ses kaydıyla ortaya çıkmıştı... Karar verildi#İzmir
Ah, karasinek ısırdı... diyoruz ama onlar karasinek değil İşte İstanbullunun yeni derdi...'Ah, karasinek ısırdı...' diyoruz ama onlar karasinek değil! İşte İstanbullunun yeni derdi...#Baldırsokan Sineği
12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanyayı büyüledi12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanya'yı büyüledi#Kaya Sunel
Son dakika: Çinli aktivistten ezber bozan koronavirüs iddiasıSon dakika: Çinli aktivistten ezber bozan koronavirüs iddiası!#Koronavirüs
Soruşturma derinleşiyor... Haiti Başbakanı, Adalet Bakanını görevden aldıSoruşturma derinleşiyor... Haiti Başbakanı, Adalet Bakanı'nı görevden aldı#Haiti
Bensu Soral ilk kez konuştu: Değişik, zor bir dönemden geçiyoruzBensu Soral ilk kez konuştu: Değişik, zor bir dönemden geçiyoruz#Bensu Soral
Davis Cupta A Milli Takımın rakibi LetonyaDavis Cup'ta A Milli Takım'ın rakibi Letonya#Tenis
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta heyecanlandıran olay! Tarlasını sürerken buldu

#Kahramanmaraş#Yılmaz Orçan#Çiftçi
Kahramanmaraşta heyecanlandıran olay Tarlasını sürerken buldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan, mısır ekmek için sürdüğü tarlada kemik parçaları buldu. Orçan, durumu tarlasına yakın bir alanda araştırma yapan bilim insanlarına haber verdi. Tarlada bulunan ve "antik fil" fosiliyle büyük benzerlik gösteren kemikler, bilim insanlarınca incelemeye alındı.

Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulunduEkim için sürülen tarlada fil fosili bulundu
Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Orçan, mısır ekmek için kiraladığı tarlayı sürdüğü sırada traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti.

Orçan, traktörü durdurarak incelediği cismin büyük bir hayvana ait kemik parçası olduğunu düşünerek durumu tarlasına yakın bir alanda araştırma yapan bilim insanlarına haber verdi.

Tarlaya gelen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, ilk incelemesinde kemiklerin bir file ait olabileceğini değerlendirdi.

Kahramanmaraşta heyecanlandıran olay Tarlasını sürerken buldu
'ANTİK FİL' FOSİLİ İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Çıkan parçaların detaylı incelenmesi gerektiğini belirten Alkan, AA muhabirine, parçaların kentteki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen "antik fil" fosili ile büyük benzerlik gösterdiğini söyledi.

Kendilerinin de bölgeye yakın bir alanda kurtarma kazısı yaptığını aktaran Alkan şöyle konuştu:
"Biz burada yaklaşık üç haftadır kazı çalışması yapıyoruz. Bölgede çiftçilik yapan bir vatandaşımızın tarlasında bulduğu kemikler dikkatini çekince bize geldi. Biz de alana geldik ve incelemelerde bulunduk. Parçalara bakıldığında neredeyse tüm bir fil çıkardık ve çok sevinçliyiz. Buradaki alan çok büyük olduğundan bizim her yere ulaşmamız pek mümkün değil. Vatandaşların bize ulaşıp her şeyi bilgi vermesi, destek olmaları bizi çok sevindiriyor."

Haberin Devamı

Kahramanmaraşta heyecanlandıran olay Tarlasını sürerken buldu
Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, eserlerin şu an için koruma altına alındığını, incelemelerin tamamlanmasıyla uygun yerde sergileneceğini kaydetti.

Çiftçi Yılmaz Orçan da mısır ektiği tarlada seyrek olan alanları sürdüğü sırada pulluğa takılan kemik parçalarını görünce bölgede kazı çalışması yapan yetkililere haber verdiğini ifade etti.

Bu arada aynı bölgede bulunan 3000-3500 yıllık olduğu tespit edilen antik fil iskeleti, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesinde ışık, ses ve görüntü efektleri kullanılarak sergileniyor.

Kayseride ilk kez tüf mağara tavanında fosil bulundu Son derece ilginç ve heyecan verici

Kayseri'de ilk kez tüf mağara tavanında fosil bulundu! 'Son derece ilginç ve heyecan verici'

Kayseride bine yakın fosil bulundu 8 milyon yıl önce günümüz Afrikasına benzer

Kayseri'de bine yakın fosil bulundu! '8 milyon yıl önce günümüz Afrikası'na benzer'

İlgili Haberler:

Sahte aşı kartı skandalında yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktıDünya savaşının ayak sesleri... Nükleer tehdit!Türkiye'nin gözü Elmalı Davası'nda! Yürek yakan ifade: Ağır travma altındalar



Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Yılmaz Orçan#Çiftçi