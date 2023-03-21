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Kahramanmaraş'ta, hastanede deprem paniği kamerada

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#KAHRAMANMARAŞ#Deprem#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 11:03

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılar ve hastaneye sığınan vatandaşlar, öğleden sonra 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde korku ve panik yaşadı. İnsanların panikle kendilerini hastaneden dışarı atması güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkazdan çıkarılan yaralananların büyük çoğunluğu Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ambulans, minibüs, otobüs, otomobil gibi çeşitli araçlarla hastanelere taşınan yaralıların dışında birçok depremzede vatandaş da hastaneye sığındı.

Saatler 13.24'ü gösterdiği sırada merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Depremle birlikte hastanede bulunanlar panikle kendilerini dışarı attı. Hastane dışına çıkanlardan bayılanlar olurken, bazıları telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Kahramanmaraşta, hastanede deprem paniği kamerada

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Depremle birlikte yaralılar da sedye, yatak ve insanların sırtında hastane dışına taşındı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı depreme hastanenin idari binasında yakalanan Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise bulunduğu odada depremin bitmesini bekledi. Yaşanan bu anlar güvenlik kameralar tarafından kaydedildi.

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#KAHRAMANMARAŞ#Deprem#Hatay

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