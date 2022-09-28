Kahramanmaraş'ta hareketli anlar: Polisi bıçakladı, vurularak yakalandı

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Olay, gece saatlerinde Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin intihar edeceği ihbarı üzerine eve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler ihbarın asılsız olduğunu tespit edip adresten ayrılacağı sırada Adem Y., polislere bıçakla saldırdı. Olayda polis memuru A.B. sırtından bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin 'teslim ol' çağrılarına olumsuz yanıt verip bıçakla saldırısına devam eden Adem Y., ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polis memuru A.B. ile saldırgan Adem Y., ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı.