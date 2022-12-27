Kahramanmaraş'ta halk otobüsü, aydınlatma direğine çarptı: 12 yaralı

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Kaza, öğleden sonra Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, U.K. yönetimindeki 46 H 0006 plakalı halk otobüsü, Üniversite Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Kazada U.K. ile otobüste bulunan 11 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.