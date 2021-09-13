MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu! Veresiye defteri ele geçirildi
GeriGündem Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu! Veresiye defteri ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu! Veresiye defteri ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kahramanmaraş'ta polisin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimleri ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi.

10
  • Kahramanmaraşta fuhuş operasyonu: 29 gözaltı
  • Kahramanmaraşta fuhuş operasyonu: 29 gözaltı
  • Kahramanmaraşta fuhuş operasyonu: 29 gözaltı
  • Kahramanmaraşta fuhuş operasyonu: 29 gözaltı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir kadının işlettiği masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, işletmeci G.A. ile masaj salonuna girip çıkanları takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda masaj salonundaki fuhuşu G.A., S.G. ve Z.G.'nin organize ettiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 29 kişiyi gözaltına aldı.

BORÇ LİSTESİNDE 200-300 RAKAMLARI

Şüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürülürken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda cep telefonu, flash bellek, cinsel ürünler ile fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimleri ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi. Çok sayıda kişinin isminin olduğu veresiye defterinin borç listesinde isimlerin karşısında 200-300 rakamlarının yazdığı görüldü.

Trabzonda restoran ve otele fuhuş baskını: 17 gözaltı
Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 17 gözaltı

MÜŞTERİ GETİRENE KOMİSYON

Emniyette sorguya alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Salona fuhuş için gidenlerin, başka kişilerin referansıyla gittiği, ayrıca G.A.'nın salona fuhuş için müşteri gönderenlere komisyon verdiği belirlendi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan amacı dışında kullanılan masaj salonu da kapatıldı.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi