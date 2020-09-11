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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu

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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu
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Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişinin de olduğu 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyete götürülen 1'i kadın 4 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli illerden FETÖ'den haklarında arama kararı olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Çalışma sonunda Kahramanmaraş merkezde 3, Türkoğlu ilçesinde de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda meslekten ihraç edilmiş öğretmenler M.H. ve M.T., komiser K.A. ve ile örgütle iltisaklı kurum çalışanı S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.T.'nin FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

 Emniyete götürülen 1'i kadın 4 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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