×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta feci olay: İskele kırıldı, işçiler yere düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İş Kazası#Kahramanmaraş#Olay Yeri İncelemesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 12:03

Kahramanmaraş'ta orta hasarlı binanın dış cephe tadilatı sırasında 4. kattaki iskelenin kırılması sonucu meydana gelen olayda işçilerden 2'si hayatını kaybetti, 1'i de yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Gedemen Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan bir binanın dış cephe yenileme çalışmaları başlatıldı. Binanın 4. katında çalışan 3 işçinin bulunduğu iskele kırıldı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İskelenin kırılmasıyla 3 işçide yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçilerden 52 Bilal K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraşta feci olay: İskele kırıldı, işçiler yere düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Ağır yaralanan İrfan K. ile Yunus A. (58) ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen yaralılardan Yunus A.'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Bilal K'nin naaşıda hastane morguna gönderildi.

Haberin Devamı

Ekipler bölgede inceleme yaparken iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İş Kazası#Kahramanmaraş#Olay Yeri İncelemesi

BAKMADAN GEÇME!