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Kahramanmaraş'ta feci kaza! Uzman Onbaşı İsmail Acar hayatını kaybetti

#Trafik Kazası#Kaza#Kahramanmaraş
Kahramanmaraşta feci kaza Uzman Onbaşı İsmail Acar hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar (28) hayatını kaybetti, 3 uzman onbaşı da yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Göksun- Kayseri kara yolunun Keklikoluk mevkiinde meydana geldi. Göksun'dan Pınarbaşı'na giden Piyade Uzman Çavuş Serhat Doğan yönetimindeki 38 SF 676 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar hayatını kaybetti. Acar’ın yanındaki piyade uzman onbaşılar Serhat Doğan, Ferhat Aslan ve Serhat Kaya ise yaralandı.

Kahramanmaraşta feci kaza Uzman Onbaşı İsmail Acar hayatını kaybetti


Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden İsmail Acar ile yaralı 3 askerin Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.

Kahramanmaraşta feci kaza Uzman Onbaşı İsmail Acar hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Kahramanmaraş

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