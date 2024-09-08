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Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 can kaybı

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#Kahramanmaraş#Trafik Kazası#Kaza
Kahramanmaraşta feci kaza: 2 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 17:22

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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M.T. idaresindeki 31 HM 448 plakalı kamyon, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Püren Geçidi mevkisinde, Buğra Sarı idaresindeki 69 AAK 956 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Buğra Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, kaldırıldığı Göksun Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Buğra Sarı'nın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü M.T, gözaltına alındı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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#Kahramanmaraş#Trafik Kazası#Kaza

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