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KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’ta fabrika yangını

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Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
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Kahramanmaraş’ta bir fabrikanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın, çevredeki iş yerlerinde de hasara neden oldu.

Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir metal mutfak eşya üretimi yapan fabrikanın çatı kısmında bulunan yağ bidonları bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangına müdahale sırasında alevler yan kısımdaki bir iş yerinin çatısına sıçradı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Yangında iş yerinin zarar gördüğünü ancak can kaybının yaşanmadığını ifade eden Adem Gökdeniz, “Yangın büyüdükten sonra ekiplere haber verdik, onlar da gelip söndürme işlemini yaptı. Duvarlar zayıf olduğu için yangın bizim iş yerimize de sıçradı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak maddi hasar oluştu” dedi.

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