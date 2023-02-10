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Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarıldı... İlk sözü "dışarısı daha soğuk" oldu

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#Kahramanmaraş#Deprem#Afad
Kahramanmaraşta enkazdan kurtarıldı... İlk sözü dışarısı daha soğuk oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 12:42

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 15 yaşındaki genç ekiplerin 6 saatlik özverili çalışması sonucu 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Önce annesi ile görüştürülen daha sonra da enkazdan çıkarılan gencin ilk sözü "dışarısı daha soğuk" oldu.

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6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde enkaz altında kalan 15 yaşındaki Abdullah Gümüştoki 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Binanın 2’inci katında bulunan Gümüştoki, bölgeye getirilen ekskavatörün yardımı ile 6 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Önce açılan küçük bir delikten Abdullah ile konuşan ekipler ona su ve hava desteği verdi ve enkaz başında bekleyen amcası ve annesi ile görüştürdü. Annesinin elini tutan 15 yaşındaki gencin annesine "Seni çok seviyorum" demesi duygulandırdı. Sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin dikkatli çalışmalara ile genç kurtarıldı. 15 yaşındaki gencin "dışarısı daha soğuk" dediği görüldü.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Afad

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