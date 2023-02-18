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Kahramanmaraş'ta enkazdan 248. saatte çıkarılmıştı: İşte Aleyna Ölmez'in son sağlık durumu

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Ölmez#Kahramanmaraş#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 13:53

Kahmaranmaraş'ta enkazdan 248 saat sonra çıkarılıp, Ankara'ya sevk edilen Aleyna Ölmez'in (17) tedavisi, hastanede sürüyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Durumu her geçen dakika daha da iyiye gidiyor. Yakın zaman içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi’ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte, arama- kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Başhekim Prof. Dr. Tanır Kendirli, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Aleyna'yı ilk kabul ettiğimiz andan itibaren yaklaşık 30 saat geçti, klinik olarak iyi. Dün geçirdiği operasyonla ilgili çok şükür bir sıkıntı olmadı. Akşam saatlerinden itibaren ağızdan beslenmeye başladı. Sabah 07.00 gibi kahvaltısını da yaptı. Bugün laboratuvar testlerinde düne göre daha iyi düzelmeleri var. Birçok açıdan iyi noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Bilinç olarak moral olarak çok iyi hatta sabah televizyon izliyordu, biz de mutlu olduk" diye konuştu.

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Kahramanmaraşta enkazdan 248. saatte çıkarılmıştı: İşte Aleyna Ölmezin son sağlık durumu


Deprem bölgesinden gelen 61 hastaları olduğunu aktaran Prof. Dr. Ünüvar ise "Aleyna sabah kahvaltı yaptı, konuştuk. Durumu her geçen dakika daha da iyiye gidiyor. Çocuğumuzu servise aldık. Yakın zaman içerisinde de taburcu etmeyi planlıyoruz. Durumu çok ağır olan bir hastamız yok. Cebeci'de 32'si çocuk olmak üzere 53 hatamız var. Onların bir kısmı yoğun bakımda takip ediliyor ama durumları her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Arkadaşlarımız çok yakından takip ediyorlar. İnşallah hepsini sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi de umut ediyoruz. Şu ana kadar bize gelip tedavi olup veya tedavi esnasında hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımız yok" dedi.

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#Aleyna Ölmez#Kahramanmaraş#Deprem

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