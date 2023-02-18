Kahramanmaraş'ta enkazdan 248. saatte çıkarılmıştı: İşte Aleyna Ölmez'in son sağlık durumu

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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi’ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte, arama- kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Başhekim Prof. Dr. Tanır Kendirli, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Aleyna'yı ilk kabul ettiğimiz andan itibaren yaklaşık 30 saat geçti, klinik olarak iyi. Dün geçirdiği operasyonla ilgili çok şükür bir sıkıntı olmadı. Akşam saatlerinden itibaren ağızdan beslenmeye başladı. Sabah 07.00 gibi kahvaltısını da yaptı. Bugün laboratuvar testlerinde düne göre daha iyi düzelmeleri var. Birçok açıdan iyi noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Bilinç olarak moral olarak çok iyi hatta sabah televizyon izliyordu, biz de mutlu olduk" diye konuştu.

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