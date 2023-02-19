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Kahramanmaraş'ta bina enkazları hafriyat alanına taşınıyor

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#Kahramanmaraş#Enkaz#Deprem
Kahramanmaraşta bina enkazları hafriyat alanına taşınıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 16:28

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yerle bir olan binaların enkazı, kamyonlara yüklenip kentteki 'hafriyat alanı' olarak belirlenen bölgelere taşıyor.

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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından kentte arama kurtarma çalışmaları yerini enkaz kaldırmaya bıraktı. Şehirde yüzlerce iş makinesi depremde yerle bir olan binalardan geriye kalan hafriyatı kamyonlara yüklerken, enkazlar kentte 'hafriyat alanı' olarak belirlenen bölgelere taşınıyor.

Kahramanmaraşta bina enkazları hafriyat alanına taşınıyor

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Kahramanmaraş Valiliği, şehir içi ve şehir dışı ev taşımaya yönelik fahiş fiyat artışını engellemek amacıyla rayiç bedel uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Kahramanmaraşta bina enkazları hafriyat alanına taşınıyor

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Depremin ardından hasarlı olan evlerinden eşyalarını almak isteyenler için hazırlanan yönetmelikte, 4+1'e kadar ev için, evden eve eşya taşıma bedelinin şehir içi 25 kilometre dahil asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 7 bin lira olduğu açıklandı.

Kahramanmaraşta bina enkazları hafriyat alanına taşınıyor

Valilik açıklamasında, "İl sınırları dahilinde ilçeler arasında asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 10 bin. Şehirlerarası asansörlü evden eve eşya taşıma işinin 7 bin liraya, ilave olarak 25 kilometreyi aşan kısım için kilometre başına 10 lira, ayrıca 1000 lira varış noktası asansör bedeli ile 2 bin lira varış noktasında işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücreti eklenecektir. Taşıma işlerinde sadece asansör kiralanması halinde 10'uncu kata kadar, asansör kiralama bedelinin 1000 lira, üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli belirlenmiştir.

Kahramanmaraşta bina enkazları hafriyat alanına taşınıyor

Yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere Valiliğimizce Olağanüstü Hal Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarında afet bölgesi evden eve taşıma tarifeleri belirtildiği gibidir. İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır" denildi.

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Kahramanmaraşta bina enkazları hafriyat alanına taşınıyor

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#Kahramanmaraş#Enkaz#Deprem

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