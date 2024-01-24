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Kahramanmaraş'ta ele geçirildi! Bin 300 yıllık...

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#Kahramanmaraş#Tevrat#Jandarma
Kahramanmaraşta ele geçirildi Bin 300 yıllık...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 21:43

Kahramanmaraş’ta bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice el yazmalı Tevrat kitabı ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Dulkadiroğlu ilçesindeki iki şahsın elinde bulunan tarihi eser kitabı satmaya çalıştıklarının öğrenilmesi üzerine F.K. (55) ile S.A.A. (49) isimli şahıslar Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice el yazmalı Tevrat kitabı ele geçirildi. Olay ile ilgili adli makamlara bilgi verilerek tahkikata başlandı.

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#Kahramanmaraş#Tevrat#Jandarma

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