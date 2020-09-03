Kahramanmaraş'ta düğün ve nişan törenleri yasaklandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüsün yayılmasında nedenlerden biri olarak gösterilen düğün ve nişan törenlerini görüşmek üzere Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında toplandı. Toplantı sonunda Kahramanmaraş Valiliği'nce yapılan açıklamada bir dizi kararlar alındığı belirtildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, şu kararların alındığı belirtildi:

"Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine; nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına; nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine; gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh törenlerine katılmasının yasaklanmasına; nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerine kolluk, zabıta gibi en az bir kamu görevlisinin Kaymakamlarımızca görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.",