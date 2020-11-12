Kahramanmaraş'ta dronla trafik denetiminde sürücülere para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu caddeler ile çevre yollarında dronla yaptıkları denetimleri artırdı. Denetimlerde, ışıklı kavşaklarda kural ihlali yapan sürücüleri dronla tespit eden ekipler, aracın plakasını ileride bekleyen diğer ekibe bildirdi. Polis tarafından durdurulan sürücüler, hiçbir ihlal yapmadıklarını savundu ancak ekiplerin 'Kavşakta dronla denetim yapılıyor. İhlaliniz dron tarafından tespit edildi' cevabını alınca şaşırdı.

Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 1015 sürücüye 292 bin 320 lira, emniyet kemeri takmayan 62 sürücüye 8 bin 184 lira, hatalı sollama yapan 24 sürücüye 6 bin 912 lira, seyir halindeyken telefonla konuşan 15 sürücüye 1980 lira, kural ihlali dışında ehliyeti olmadığı belirlenen 3 sürücüye 7 bin 149 lira olmak üzere toplam 1116 sürücüye 316 bin 815 lira para cezası kesildi. Dronla yapılan denetimlerin atarak devam edeceği belirtildi.