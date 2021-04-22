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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
Haber Giriş: 22.04.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta 'dilenci' operasyonu! Hepsi iç çamaşırında bulundu

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Kahramanmaraş'ta 'dilenci' operasyonu! Hepsi iç çamaşırında bulundu

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan dilencilerden Mahmud A.'nın (69) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırından 1700 TL para çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ramazanda artan, insanların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin cadde ve sokaklarda yaptığı çalışmada son 3 günde 16 dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler arasında Mahmud A.'nın üzerinde yapılan arama çalışmasında iç çamaşırına sakladığı kesede 1700 TL, cebinde 88 TL ele geçirildi.

Üzerlerinden çıkan paralara el konulan dilencilere idari ceza uygulandı.

Kahramanmaraşta dilenci operasyonu Hepsi iç çamaşırında bulundu

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