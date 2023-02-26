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Kahramanmaraş'ta deprem anından yeni görüntü! Gökyüzü böyle aydınlandı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Afad
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 09:45

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken, o geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 ana büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem anına ait özel bir okuldan alınan güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini ortaya koydu.

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Onikişubat ilçesinde bulunan özel okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli depremin başlaması ile birlikte gökyüzünde ortaya çıkan ışık hüzmesi ve yerde meydana gelen sallantı yaşanan afeti gözler önüne serdi.

Kahramanmaraşta deprem anından yeni görüntü Gökyüzü böyle aydınlandı

Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul'daki Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Merkezi'nde bir ekranda en son depremler Türkiye haritası üzerinde gösteriliyor...

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MARKETTE 7.7'LİK DEPREM ANI KAMERADA

Kahramanmaraş’ta büyük yıkıma neden olan 7.7'lik deprem anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, raflardaki tüm ürünlerin sarsıntıyla düştüğü anlar yer aldı. (Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ DHA)

Kahramanmaraşta deprem anından yeni görüntü Gökyüzü böyle aydınlandı

DEPREM ANINDA BİR BİNANIN ÇÖKMESİ, DİĞERİNİN SALLANMASI KAMERADA

İkinci deprem sırasında Kahramanmaraş merkezinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir binanın sallanması ve arkasındaki binanın çökmesi yer aldı.

Kahramanmaraşta deprem anından yeni görüntü Gökyüzü böyle aydınlandı

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