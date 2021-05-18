Kahramanmaraş'ta dehşet! Eski eşini öldürüp, intihar etti

Olay, sabaha karşı Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Bozdere, bir süre önce boşandığı Gülendam Göz'ün yaşadığı eve gitti. Burada Bozdere ve Göz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bozdere yanındaki tabancayla Gülendam Göz'e ateş etti. Erdal Bozdere ardından aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Serdar Bozdere ile Gülendam Göz'ün öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsileri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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