Kahramanmaraş'ta dehşet anları! Kızının gözü önünde sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile darbettiler

Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 14:31

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde V.K., 11 yaşındaki kızının gözü önünde, arazi anlaşmazlığı yaşadığı baba-oğul tarafından sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile darbedildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, serbest bırakıldı.

Olay, 12 Ekim'de Elbistan ilçesi kırsal Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. V.K. ile A.D. ve B.D. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile A.D. ve B.D., V.K.'yi 11 yaşındaki kızının gözü önünde darbetmeye başladı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK, DEHŞETİ KAYDETTİ

Baba-oğul olduğu öğrenilen 2 kişi, sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile V.K.'yi yaraladı. O anlar, küçük kız tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

V.K. şikayetçi olurken, 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

#Kahramanmaraş#Elbistan#Darbe

