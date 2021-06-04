MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
GeriGündem Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013-2016 yılları arasında Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına silahlı eylemlere katılan B.K. (27), M.H. (39), A.K. (35) ve T.V.'nin (29) kentte olduğunu tespit etti.

Adresleri belirlenen şüpheliler, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın da destek verdiği operasyonla salı günü gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi