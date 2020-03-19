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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 11:36,Son Güncelleme:/

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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KAHRAMANMARAŞ'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçen pazartesi günü, önceden belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen S.H., Y.B., M.D. ve F.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ocak ve şubat aylarında düzenledikleri operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi 7 şüpheli tutuklanmıştı.

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