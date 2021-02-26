MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
GeriGündem Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Abone Olgoogle-news

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 2013-2016 yılları arasında Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı eylemlere katılan H.S., M.N. ve A.H.'nin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Kahramanmaraş'ta yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerinde saklandıkları adreslerde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi