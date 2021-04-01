Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Suriye uyruklu A.E. (27), jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.E.'nin Güzelyurt Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara