MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
GeriGündem Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Suriye uyruklu A.E. (27), jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.E.'nin Güzelyurt Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi