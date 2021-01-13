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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın

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Kahramanmaraş'ta çiftlikte yangın
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KAHRAMANMARAŞ'ta bir çiftlikte çıkan yangında sera ve saman balyaları küle döndü.

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Şerefoğlu Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken çiftlikteki sera ile saman balyaları tamamen yandı.

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