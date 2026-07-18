Kahramanmaraş'ta cezaevi nakli sırasında kanlı pusu! Hayata veda etti

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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Türkoğlu Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’na nakledilen Ahmet Eker’e araçtan indirildiği sırada kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı.

Yaralanan Ahmet Eker, Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Eker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.