Kahramanmaraş'ta cezaevi nakli sırasında kanlı pusu! Hayata veda etti

Başka bir cezaevinden Türkoğlu Açık Cezaevi’ne nakledilen 49 yaşındaki tutuklu Ahmet Eker, araçtan indirildiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Eker kurtarılamazken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Türkoğlu Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’na nakledilen Ahmet Eker’e araçtan indirildiği sırada kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı.
Yaralanan Ahmet Eker, Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Eker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.