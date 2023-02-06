Kahramanmaraş’ta büyük yıkım! Depremin ana üssünden görüntüler... Hatay’da havalimanı pisti hasar gördü

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle:

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ, BİNALAR YIKILDI

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

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Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

HAVALİMANININ PİSTİ YARILDI

Depremden etkilenen illerden Hatay’da da havalimanın pistinde tahribat oluştu. Hatay Havalimanı’nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

OSMANİYE VALİSİ YILMAZ: “65 BİNA YIKILDI”

Sabaha karşı yaşanan depremle alakalı Osmaniye Valisi Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz yaptığı açıklamada, çok büyük bir deprem yaşandığını belirterek, “Deprem üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi 7.4 büyüklüğünde, Osmaniye’mizde şu ana kadar tespit edilen merkezde 49 bina var yıkılan. Düziçi'nde 7, Bahçe'de 7 ve Hasanbeyli ilçesinde 1 olmak üzere 65 bina yıkıldı. Bütün ekiplerimiz, devletin bütün kurumları alanda müdahale ediyoruz” dedi.

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Bu arada, Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.

ÇOCUKLAR ENKAZ ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş’taki 7.4 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman’da da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Depremde Siteler Mahallesi’nde de 3 katlı bir bina yıkıldı. Binada oturan bazı kişiler enkaz altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan çocukların kurtarılmayı beklediği görüldü. Bölgeye ulaşan ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

AFAD'DAN ÖNEMLİ "TELEFON" UYARISI

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

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"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."