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Kahramanmaraş’ta büyük yıkım! Depremin ana üssünden görüntüler... Hatay’da havalimanı pisti hasar gördü

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#Kahramanmara#AFAD#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 09:49

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Deprem sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkılırken Kahramanmaraş’ta, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Öte yandan depremden etkilenen illerden Hatay’da da havalimanın pistinde tahribat oluştu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle:

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ, BİNALAR YIKILDI

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

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Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

Kahramanmaraş’ta büyük yıkım Depremin ana üssünden görüntüler... Hatay’da havalimanı pisti hasar gördü

HAVALİMANININ PİSTİ YARILDI

Depremden etkilenen illerden Hatay’da da havalimanın pistinde tahribat oluştu. Hatay Havalimanı’nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

Kahramanmaraş’ta büyük yıkım Depremin ana üssünden görüntüler... Hatay’da havalimanı pisti hasar gördü

OSMANİYE VALİSİ YILMAZ: “65 BİNA YIKILDI”

Sabaha karşı yaşanan depremle alakalı Osmaniye Valisi Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz yaptığı açıklamada, çok büyük bir deprem yaşandığını belirterek, “Deprem üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi 7.4 büyüklüğünde, Osmaniye’mizde şu ana kadar tespit edilen merkezde 49 bina var yıkılan. Düziçi'nde 7, Bahçe'de 7 ve Hasanbeyli ilçesinde 1 olmak üzere 65 bina yıkıldı. Bütün ekiplerimiz, devletin bütün kurumları alanda müdahale ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta büyük yıkım Depremin ana üssünden görüntüler... Hatay’da havalimanı pisti hasar gördü


Bu arada, Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.

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ÇOCUKLAR ENKAZ ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş’taki 7.4 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman’da da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta büyük yıkım Depremin ana üssünden görüntüler... Hatay’da havalimanı pisti hasar gördü

Depremde Siteler Mahallesi’nde de 3 katlı bir bina yıkıldı. Binada oturan bazı kişiler enkaz altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan çocukların kurtarılmayı beklediği görüldü. Bölgeye ulaşan ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

Kahramanmaraş’ta büyük yıkım Depremin ana üssünden görüntüler... Hatay’da havalimanı pisti hasar gördü

AFAD'DAN ÖNEMLİ "TELEFON" UYARISI

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

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"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."

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