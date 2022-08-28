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Kahramanmaraş’ta bir aylık evli çifti ölüm ayırdı...

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#Kahramanmaraş#Trafik#Kaza
Kahramanmaraş’ta bir aylık evli çifti ölüm ayırdı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 11:59

Kahramanmaraş’ta genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan kadını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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Kaza, sabah saat 05.10’da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 HA 589 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.

Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, “Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu” dedi. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta bir aylık evli çifti ölüm ayırdı...

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kahramanmaraş’ta bir aylık evli çifti ölüm ayırdı...

Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kahramanmaraş’ta bir aylık evli çifti ölüm ayırdı...


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#Kahramanmaraş#Trafik#Kaza

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