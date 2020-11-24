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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta aranan 6 şüpheli yakalandı

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Kahramanmaraş'ta aranan 6 şüpheli yakalandı
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Kahramanmaraş'ta adam yaralama, uyuşturucu ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan aranan 6 kişi, polisin düzenlediği 'Huzurlu sokaklar 3' uygulamasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallelerde gerçekleştirdiği 'Huzurlu sokaklar' uygulamasının 3'üncüsünü dün gece merkez Onikişubat ilçesinin Akçakoyunlu Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Narkotik, asayiş, TEM, kaçakçılık ve trafik şubelerinden 300 polisin katılımıyla gerçekleşen dron destekli uygulamada mahallenin giriş çıkışları tutuldu. Mahalleye girip çıkan tüm yaya ve araçlar kontrol ile park, bahçe, cadde ve sokaklar ve metruk binalar kontrol edildi.

Uygulamada 385 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Sorgu sırasında yaralama, uyuşturucu ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca pandemi kurallarına uymayan 65 kişinin sisteme veri girişi yapılıp, 9 kişiye maske takmamak, 2 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve 2 kişiye de dışarı çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten olmak üzere toplam 13 kişiye 11 bin 700 lira idari para cezası yazıldı. Abartılı egzozla dolaşan, modifiyeli araç kullanıp halkı rahatız eden 11 sürücüye de 9 bin 994 lira trafik cezası kesilirken, 1 araç trafikten menedildi.

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