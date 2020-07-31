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AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 21:13,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta aranan 43 şüpheli yakalandı

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Kahramanmaraş'ta aranan 43 şüpheli yakalandı
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların saklanabileceği adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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