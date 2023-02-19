Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sona eriyor

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AFAD Koordinasyon Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depremler sonrası bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuşan Çiçek, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının, bugün saat 22.00 itibariyle biteceğini açıkladı.

Çiçek'in açıklamaları şöyle:

arama kurtarma çalışmaları bugün saat 22.00 itibariyle bitecek ancak biz kesinlikle arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdık diye, herhangi bir enkaz altında olabilecek ihtimaline karşı çalışmaları durdurmayacağız. Sürekli bir kontrol ekibimiz alanda devam edecek çalışmaya. Bizim çalışmalarımızda enkaz altında kimsenin olmadığını biliyoruz. Kahramanmaraş'ta enkaz altında bizim kayıtlarımıza göre kimse yok. Arama kurtarma çalışmaları sonuçlandı, tamamen bitti anlamına gelmiyor. Biz molozların ayrımı, orada vatandaşımız kalmış olabilir mi diye ekiplerimiz sürekli oradalar. Bu konuda hiçbir enkazda şüphe bırakmayacağız.

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ENKAZLARDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kimliklendirme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın müzdarip olduklarını biliyoruz. Adliye ve savcılık acil durumlar için DNA tesleri, parmak izleri ve yüz tanımaları yapılacak defnedildi. İlk etapta biz hastalık çıkmaması için defin işlemleri yaptık ama tüm tespitler yapıldıktan sonra defnettik. Zamanla yarışıyoruz. Bölgede canlı arama çalışmaları devam etti, cenazelere ulaştık hem de bir hastalık çıkmaması için çalışıyoruz. Defnedilenlerden DNA örneği alındı. Birçok vatandaşımızdan kan alındı adli tıpa gönderildi. Başsavcımızla bir ekip sırf bunun için çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta enkaz altında bizim yaptığımız çalışmalara göre kimse kalmadı. Ama ihbar olursa diye ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Vatandaş enkaz altında kaldığını sanabilir ama hastanede ya da ölüm listesinde yer alabilir. Bir ekibimiz enkazlarda çalışmalara devam ediyor.

ÇADIR ALMAK İSTEYEN DEPREMZEDELER NE YAPMALI?

42 bin çadır kurduk, bin de konteyner. Bireysel çadır dağıtımımız devam ediyor. Çadır almak isteyenler Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidebilirler. Bireysel çadırlar veriyoruz. 298 bin vatandaşımızı çadır kent ve konteyner kentlerde misafir ediyoruz.

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KİRA YARDIMI DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanımız da açıkladı. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma tamamlandı. Hiçbir başvuruya gerek kalmaksızın evi hasar alan ya da yıkılan tüm vatandaşlarımızın hesaplarına 10'ar bin lira yatmaya başladı. E-devlet üzerinden başvuranlara 15'er bin lira taşınma yardımı yapılacak. Konteyner kentte kalmak istemeyen kişilere de 5 bin lira kira yardımı ev sahibi ise kiracı ise 2 bin lira kira yardımı devam edecek 1 yıl boyunca. AFAD yapacak bunu. E-devlet içerisinde bir buton bunun için çalışıyor. Bu konuda çok hızlı hareket ettik.