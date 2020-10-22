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Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta annesini tüfekle vurarak öldürdü

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Kahramanmaraş'ta annesini tüfekle vurarak öldürdü
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Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde oğlu tarafından pompalı tüfekle kazara vurulduğu ileri sürülen kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası Ali K. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, avdan dönen Ali K. (27), evinin bahçesinde tüfeğini temizlediği sırada penceredeki annesi Servet K.’yi (50), kazayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek istediği kadın yolda hayatını kaybetti.

Olay sonrası Ali K. gözaltına alındı.

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