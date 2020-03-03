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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

Kahramanmaraş'ta anne ve 2 çocuğu sobadan zehirlendi

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Kahramanmaraş'ta anne ve 2 çocuğu sobadan zehirlendi
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KAHRAMANMARAŞ'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Elif Bayton (30) ve 2 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Bayton'a ulaşamayan yakınları evine giderek zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Pencere camını kırarak içeri giren yakınları, Elif Bayton ve çocuklarını baygın halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Elif Bayton ve çocukları Elif Naz (9) ve Hilmi Turan'ı (6), ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Elif Bayton ile çocuklarının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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