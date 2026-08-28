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Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı’nda orman yangını! Müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Kahramanmaraş#Ahır Dağı
Kahramanmaraşta Ahır Dağı’nda orman yangını Müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 17:21

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı’nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

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Ahır Dağı'nda saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ediyor.

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#Orman Yangını#Kahramanmaraş#Ahır Dağı

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