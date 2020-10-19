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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı

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Kahramanmaraş'ta acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı
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Kahramanmaraş'ta bir hastanenin acil servisine giren kedinin kırık olduğu belirlenen bacağı alçıya alındı.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nın acil servisine bir sokak kedisi girdi. Görevlilerin dışarı çıkarmaya çalıştığı kedinin, yürürken aksadığı fark edildi. Hastane yetkililerin incelemesinde, kedinin sağ arka bacağının kırık olduğu belirlendi. Acil servisteki doktor, diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte kediye müdahale etti. Kedinin kırık bacağı alçıya alındı. Doyurulan kedinin tedavisine devam edileceği belirtildi.

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