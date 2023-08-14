Kahramanmaraş'ta acı olay! Serinlemek isterken hayatını kaybetti

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Kızık Mahallesi Sersemli Camii yakınındaki sulama kanalına giren Muhammed Seran İspir ile Melih Arslantaş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden mahalleli, yardıma koşup, Melih Arslantaş’ı sudan çıkardı, Muhammed Seran İspir ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sualtı arama kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla İspir’in kaybolduğu yere 1 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.

Ambulansla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melih Arslantaş ise buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi. Arslantaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Muhammed Seran İspir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.