×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta 96 kişiye mezar olmuştu! Ebrar Sitesi F Blok davasında 1 tahliye, 1 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#KAHRAMANMARAŞ#Deprem#Mahkeme
Kahramanmaraşta 96 kişiye mezar olmuştu Ebrar Sitesi F Blok davasında 1 tahliye, 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 15:39

Kahramanmaraş'ta 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi F Blok davasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çetin Kurt'un (64) tahliyesine, tutuksuz sanık Tevfik Tepebaşı'nın (81) ise tutuklanmasına karar verdi.

Haberin Devamı

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi F Blok'un yıkılmasıyla ilgili sitenin kurucusu tutuksuz Tevfik Tepebaşı, F bloku yapan Çetin Konut Yapı Kooperatif Başkanı tutuklu Çetin Kurt, tutuksuz sanıklar Ahmet Doğan (52), Atilla Öz (63), Berra Elbistanlı (49), Metin Kazancı (61), Mustafa Timurbanga (56) ve Tamer Kurtaran'ın (61), ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralama neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; Çetin Kurt tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz Tevfik Tepebaşı ise başka dosyadan tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu Sanık Çetin Kurt'un tahliyesine, tutuksuz Tevfik Tepebaşı'nın ise tutuklanmasına karar verip davayı erteledi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#KAHRAMANMARAŞ#Deprem#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!