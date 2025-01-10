Kahramanmaraş'ta 96 kişiye mezar olmuştu! Ebrar Sitesi F Blok davasında 1 tahliye, 1 tutuklama

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6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi F Blok'un yıkılmasıyla ilgili sitenin kurucusu tutuksuz Tevfik Tepebaşı, F bloku yapan Çetin Konut Yapı Kooperatif Başkanı tutuklu Çetin Kurt, tutuksuz sanıklar Ahmet Doğan (52), Atilla Öz (63), Berra Elbistanlı (49), Metin Kazancı (61), Mustafa Timurbanga (56) ve Tamer Kurtaran'ın (61), ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralama neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; Çetin Kurt tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz Tevfik Tepebaşı ise başka dosyadan tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu Sanık Çetin Kurt'un tahliyesine, tutuksuz Tevfik Tepebaşı'nın ise tutuklanmasına karar verip davayı erteledi. (DHA)