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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki uyuşturucu ile çevre illerden şehre gelen bazı kişilerin, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile birlikte uyuşturucu sattıklarını tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, H.D.K. (25), İ.K. (21), T.Ş. (31), B.Ş. (18), S.Ş. (28), Ö.Y. (21), K.Ö. (23) ve S.D.'yi (29) uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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