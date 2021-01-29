MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş'ta 750 bin sigara makaronu ele geçirildi
GeriGündem Kahramanmaraş'ta 750 bin sigara makaronu ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta 750 bin sigara makaronu ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta 750 bin sigara makaronu ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda 750 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depo ve araca operasyon düzenlendi. Depo ve araçta yapılan aramada 750 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi. Makaronlara el koyan polis, operasyonda V.Ö., B.E., A.A. ve Ş.A.'yı gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürdü. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle