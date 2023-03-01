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Kahramanmaraş'ta 7 çadır yandı, 2 depremzede yaralandı

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#Yangın#Çadır#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 10:25

Kahramanmaraş'ta, çadır kentte elektrikli sobadan çıkan yangında 7 çadır, kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi de yaralandı.

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Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki çadır kentte, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çadırların birinde elektrikli soba nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer çadırlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek isteyen 2 depremzede, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekibi, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın, söndürüldü. 7 çadır, kullanılamaz hale gelirken, buralarda kalanlar, başka çadırlara yerleştirildi. Polis, inceleme başlattı. 

Kahramanmaraşta 7 çadır yandı, 2 depremzede yaralandı

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#Yangın#Çadır#Kahramanmaraş

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